روسيا اليوم: نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن التقديرات السابقة حول حزب الله كانت خاطئة.



واشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتوقع انخراط الحزب بهذه الشدة في العمليات الحربية الأخيرة على الحدود.

في تطور لافت اليوم الأربعاء، أفاد الإعلام العبري امس الأربعاء بأن حزب الله استخدم ولأول مرة صاروخا عنقوديا خلال هجماته على الجيش الإسرائيلي، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في مستوطنة المطلة قرب الحدود.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن خبراء المتفجرات اعتبروا المقذوف شديد الخطورة، وحذرت السكان من الاقتراب من مناطق السقوط.



وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات ردية من حزب الله العدوان الإسرائيلي على عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما في ذلك ضاحية بيروت الجنوبية، حيث استهدف الحزب تجمعات للقوات الإسرائيلية في المطلة وحارة الخيام بالصواريخ والعبوات الناسفة، ما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي.

