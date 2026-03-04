سلام للنازحين: لستم وحدكم!
-
04 March 2026
-
9 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مساء اليوم، كلمة الى اللبنانيين من السرايا الحكومية قال فيها: "ايها اللبنانيون واللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في لحظة صعبة يعيشها بلدنا، بعدما اضطر الآلاف من أهلنا من الجنوب والبقاع والضاحية إلى مغادرة بيوتهم وقراهم تحت ضغط العمليات العدائية وبحثا عن السلامة.
إلى كل أمٍ حملت أطفالها على عجل، إلى كل عائلة اضطرت الى اقفال باب بيتها، إلى كل من اضطر الى ترك أرضه، إلى كل من بقي على الطرقات لساعات، أقول: أنتم لستم وحدكم. فكل لبنان بيتكم".
اضاف: "مسؤوليتنا جميعاً، دولةً ومجتمعاً، أن نقف إلى جانب أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح، وأن نؤمّن لهم ما يحتاجونه بكرامة وبروح الأخوة والتضامن.
وأود أن أقول بوضوح: إن أهلنا الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ليسوا مسؤولين عمّا حل بهم، بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها.
لذلك، حذاري من التعرض لهم باي إساءة او تمييز او استغلال، واجبنا جميعاً ان نقف الى جانبهم، وان نستقبلهم بما يليق بكرامتهم وبإنسانيتنا".
وتابع: "لقد باشرت الحكومة منذ فجر الاثنين، عبر الوزارات والإدارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة ووحدة إدارة الكوارث في السراي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الاستجابة وتأمين مراكز الإيواء وتوفير الاحتياجات الأساسية. واي نقص او تعثر يمكن ان يكون قد حصل في الأيام الماضية، رغم ما كنا اتخذناه من تدابير احترازية فيهمني ان اطمئن الجميع اننا نقوم بمعالجته وان التجهيزات الإضافية بدأت بالوصول الى مراكز الايواء تباعاً... وانا اتابع الأوضاع ساعة بساعة.
وأتوجه بالشكر إلى أهلنا في المناطق التي استقبلت النازحين، إلى العائلات التي فتحت بيوتها، وإلى البلديات والمجتمعات المحلية التي سارعت إلى المساعدة. وقد طلبت من الوزراء المعنيين كل في اختصاصاه ان يصغي الى احتياجاتهم وان يسعى الى تأمينها بأسرع وقت ضمن الإمكانيات المتوفرة".
وختم: "أعد اللبنانيين، كل اللبنانيين، بان لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة وعودة اخوتنا النازحين الى ديارهم، وحماية لبنان وابنائه فلا يبقى ساحة صراع ومنازعات إقليمية. واسمحوا لي ان اشكر كل العاملين بتفان في غرفة العمليات في السراي".
-
Just in
-
21 :11
الشيخ نعيم قاسم:
- قلنا مرارا ان للصبر حدود وقلنا أن على الدولة أن تكون فاعلة
- قرارات ٥ و٧ اب كانت خطيئة كبرى
- واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لايقاف هذا المسار الخطير باستمرار العدوان الاسرائيلي الأميركي
- إلى من يسأل عن التوقيت.. أسألهم هل المطلوب أن نصبر إلى ما لا نهاية؟
-
21 :09
مسؤول إسرائيلي: ندرس ضرب منشآت لبنانية إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع
-
21 :08
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أسأنا التقدير بشأن القوة التي انضم بها حزب الله للمعركة
-
21 :02
البيت الأبيض: ترامب سيكون في استقبال جثامين الأميركيين القتلى في حرب إيران
-
21 :01
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى المجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار تتمة
-
20 :45
العدو الإسرائيلي: إجلاء 1400 مصاب إلى المستشفيات منذ بداية الحرب مع ايران
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
-
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
-
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
-
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
-
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
-
برّي مستاء!
-
اليونيفيل: إجلاء عائلتين من تل نحاس
-
نمور "الأحرار": نقف إلى جانب الجيش والسكوت عن الوجود غير الشرعي للنازحين مريب
-
EXCLUSIVE
كواليس - خبراء يتخوفون من استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران
-
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
-
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
-
المقاومة استهدفت قاعدة تل هشومير بسرب من المسيرات الانقضاضية
-
المقاومة: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا في بلدة حولا
-
أدرعي يهاجم نجل السيد بعنف!
-
تحذيرٌ من حساب Mossad Arabic على إنستغرام...
-
مجلس المطارنة الموارنة أيّد قرارات الحكومة وشجب الاعتداءات الإسرائيلية واستنكر التهجير الجماعي لسكان الجنوب
-
قرارٌ هامّ بشأن السلاح...
-
توضيح من بلدية كفرعبيدا بشأن تهديد لإخلاء مبنى...
-
استئناف العمل في قصر عدل بعبدا والتحقيق جارٍ....
-
-
Just in
-
21 :11
الشيخ نعيم قاسم:
- قلنا مرارا ان للصبر حدود وقلنا أن على الدولة أن تكون فاعلة
- قرارات ٥ و٧ اب كانت خطيئة كبرى
- واجبنا أن نعمل كل ما في وسعنا لايقاف هذا المسار الخطير باستمرار العدوان الاسرائيلي الأميركي
- إلى من يسأل عن التوقيت.. أسألهم هل المطلوب أن نصبر إلى ما لا نهاية؟
-
21 :09
مسؤول إسرائيلي: ندرس ضرب منشآت لبنانية إذا لم تسيطر الحكومة على الوضع
-
21 :08
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر أمني: أسأنا التقدير بشأن القوة التي انضم بها حزب الله للمعركة
-
21 :02
البيت الأبيض: ترامب سيكون في استقبال جثامين الأميركيين القتلى في حرب إيران
-
21 :01
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى المجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار تتمة
-
20 :45
العدو الإسرائيلي: إجلاء 1400 مصاب إلى المستشفيات منذ بداية الحرب مع ايران
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
قسطنطين: على لبنان اللجوء إلى المجلس الأمن و"الحزب" مدعو لتقديم مصلحة لبنان على أي اعتبار
-
-
-
04 March 2026
-
بالصور - انتشار إسرائيلي في الجنوب؟
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - غموض حول جلسة التمديد؟
-
-
-
04 March 2026
-
وصول أوّل طائرة من دبي إلى بيروت!
-
-
-
04 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - توترات مضيق هرمز وانعكاساتها على أسواق الطاقة: لبنان الحلقة الأضعف!
-
-
-
04 March 2026
-
تعميم من الخارجية الاميركية إلى مواطنيها في الشرق الاوسط
-
-
-
04 March 2026
-
كلمة لأمين عام "الحزب" في هذا الموعد!
-
-
-
04 March 2026
-
شو الوضع؟ تداعيات الحرب تُلقي بثقلها وسط المخاطر الكبرى وباسيل في اليرزة مجدِّداً دعم الجيش... المجلس إلى التمديد!
-
-
-
04 March 2026
-
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
-
-
-
04 March 2026
-
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
-
-
-
04 March 2026