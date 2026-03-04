وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مساء اليوم، كلمة الى اللبنانيين من السرايا الحكومية قال فيها: "ايها اللبنانيون واللبنانيات، أتوجّه إليكم اليوم في لحظة صعبة يعيشها بلدنا، بعدما اضطر الآلاف من أهلنا من الجنوب والبقاع والضاحية إلى مغادرة بيوتهم وقراهم تحت ضغط العمليات العدائية وبحثا عن السلامة.



إلى كل أمٍ حملت أطفالها على عجل، إلى كل عائلة اضطرت الى اقفال باب بيتها، إلى كل من اضطر الى ترك أرضه، إلى كل من بقي على الطرقات لساعات، أقول: أنتم لستم وحدكم. فكل لبنان بيتكم".



اضاف: "مسؤوليتنا جميعاً، دولةً ومجتمعاً، أن نقف إلى جانب أهلنا الذين اضطروا إلى النزوح، وأن نؤمّن لهم ما يحتاجونه بكرامة وبروح الأخوة والتضامن.



وأود أن أقول بوضوح: إن أهلنا الذين اضطروا إلى مغادرة بيوتهم ليسوا مسؤولين عمّا حل بهم، بل هم ضحايا سياسات ليسوا هم من صناعها.



لذلك، حذاري من التعرض لهم باي إساءة او تمييز او استغلال، واجبنا جميعاً ان نقف الى جانبهم، وان نستقبلهم بما يليق بكرامتهم وبإنسانيتنا".



وتابع: "لقد باشرت الحكومة منذ فجر الاثنين، عبر الوزارات والإدارات المعنية والهيئة العليا للإغاثة ووحدة إدارة الكوارث في السراي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم الاستجابة وتأمين مراكز الإيواء وتوفير الاحتياجات الأساسية. واي نقص او تعثر يمكن ان يكون قد حصل في الأيام الماضية، رغم ما كنا اتخذناه من تدابير احترازية فيهمني ان اطمئن الجميع اننا نقوم بمعالجته وان التجهيزات الإضافية بدأت بالوصول الى مراكز الايواء تباعاً... وانا اتابع الأوضاع ساعة بساعة.



وأتوجه بالشكر إلى أهلنا في المناطق التي استقبلت النازحين، إلى العائلات التي فتحت بيوتها، وإلى البلديات والمجتمعات المحلية التي سارعت إلى المساعدة. وقد طلبت من الوزراء المعنيين كل في اختصاصاه ان يصغي الى احتياجاتهم وان يسعى الى تأمينها بأسرع وقت ضمن الإمكانيات المتوفرة".



وختم: "أعد اللبنانيين، كل اللبنانيين، بان لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة وعودة اخوتنا النازحين الى ديارهم، وحماية لبنان وابنائه فلا يبقى ساحة صراع ومنازعات إقليمية. واسمحوا لي ان اشكر كل العاملين بتفان في غرفة العمليات في السراي".