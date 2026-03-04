سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
04 March 2026
35 secs ago
source: tayyar.org
كتب الصحافي سامي كليب عبر اكس التالي:
تقدير موقف.
الأيام المقبلة ستزداد عنفا ويتوسع مجال القصف ونوعية الأسلحة ضد ايران ومنها ، ويتوسع التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية مع تصعيد القصف والاغتيالات والتدمير في مناطق مختلفة .. الحذر ضروري .. هذه الحرب خرجت عن كل ضوابطها. ومع ذلك ثمة جهود بعيدة عن الاضواء لوقف إطلاق النار لكنها حتى الان تبدو بعيدة التحقيق إلا إذا حصلت مفاجآت امنية كبرى. التدمير الواسع والتخلص من منصات الصواريخ في ايران ولبنان واغتيال معظم القيادات هدف إستراتجي عند ترامب ونتنياهو لحسم الحرب سريعا او إلزام إيران بالاستسلام ، وإطالة الحرب هدف إستراتجي عند ايران وحلفائها على امل ان يؤدي ذلك إلى احراج ترامب ونتنياهو في الداخل…. لذلك سنرى دولا اخرى اجنبية وعربية في قلب الحرب قريبا.
بدات الحرب تاخذ منحى حرب الوجود بالنسبة للنظام الإيراني ونتنياهو وترامب. لذلك يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه…قبل وقف إطلاق النار
تقدير موقف.— sami kleib (@samykleyb) March 4, 2026
18 :07
التلفزيون الإيراني: الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت طائرة للكيان الصهيوني وسط غرب إيران
18 :02
القيادة المركزية الأميركية: في سابقة تاريخية استخدمنا صواريخ بريزم البعيدة المدى في القتال بعملية الغضب الملحمي
18 :01
الخطوط الجوية الفرنسية تعلن تمديد تعليق الرحلات الجوية من تل أبيب وبيروت وإليهما حتى 8 آذار
17 :59
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا! تتمة
17 :52
غارة عنيفة على مدينة صور
17 :50
توغل قوة إسرائيلية باتجاه بلدة الضهيرة في القطاع الغربي
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
المقاومة استهدفت قاعدة تل هشومير بسرب من المسيرات الانقضاضية
المقاومة: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا في بلدة حولا
أدرعي يهاجم نجل السيد بعنف!
تحذيرٌ من حساب Mossad Arabic على إنستغرام...
مجلس المطارنة الموارنة أيّد قرارات الحكومة وشجب الاعتداءات الإسرائيلية واستنكر التهجير الجماعي لسكان الجنوب
قرارٌ هامّ بشأن السلاح...
توضيح من بلدية كفرعبيدا بشأن تهديد لإخلاء مبنى...
استئناف العمل في قصر عدل بعبدا والتحقيق جارٍ....
توقف حركة المرور عبر المصنع بعد تهديد إسرائيلي باستهدافه!
بعد تلقي أحد الموظفين إتّصالاً... إخلاء مبنى تعاونية موظفي الدولة
تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان!
جلسة لمجلس الوزراء غدا في السرايا..
العدو يحتجز امرأة في منزلها... ومناشدات للجيش اللبناني!
ذعر وهلع في سوق صيدا... ماذا حصل؟!
وهاب يكشف: "دخلنا نفقاً طويلاً جداً"...
إخلاء مبنى في عين الرمانة... ومبنى آخر يسكنه نائب!
استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى هذا التاريخ...
الجيش والحزب على كفّ عفريت: القرار "التوريطة"
بالصورة: تقدّم إسرائيلي جنوبًا... ماذا في التفاصيل؟
رئيس الجمهوريّة يطلب تدخل فرنسا!
-
04 March 2026
باسيل زار قائد الجيش مع وفد من "لبنان القوي": يجب تحييد الجيش عن التجاذب ودعمنا له ثابت
-
04 March 2026
بيان صادر عن قيادة الجيش... هذا ما جاء فيه!
-
04 March 2026
بالفيديو - رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: نؤيد توجهات الحكومة لكن دعمنا الفعلي هو للجيش
-
04 March 2026
برّي مستاء!
-
04 March 2026
اليونيفيل: إجلاء عائلتين من تل نحاس
-
04 March 2026
نمور "الأحرار": نقف إلى جانب الجيش والسكوت عن الوجود غير الشرعي للنازحين مريب
-
04 March 2026
EXCLUSIVE
كواليس - خبراء يتخوفون من استخدام أسلحة غير تقليدية ضد إيران
-
04 March 2026
تأجيل سباق قطر الافتتاحي لبطولة العالم للتحمل وفورمولا 1 تحت المجهر
04 March 2026
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
-
04 March 2026