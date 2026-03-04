تقدير موقف.

الأيام المقبلة ستزداد عنفا ويتوسع مجال القصف ونوعية الأسلحة ضد ايران ومنها ، ويتوسع التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية مع تصعيد القصف والاغتيالات والتدمير في مناطق مختلفة .. الحذر ضروري .. هذه الحرب خرجت عن كل ضوابطها. ومع ذلك ثمة جهود بعيدة عن الاضواء لوقف إطلاق… — sami kleib (@samykleyb) March 4, 2026

كتب الصحافي سامي كليب عبر اكس التالي:تقدير موقف.الأيام المقبلة ستزداد عنفا ويتوسع مجال القصف ونوعية الأسلحة ضد ايران ومنها ، ويتوسع التوغل الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية مع تصعيد القصف والاغتيالات والتدمير في مناطق مختلفة .. الحذر ضروري .. هذه الحرب خرجت عن كل ضوابطها. ومع ذلك ثمة جهود بعيدة عن الاضواء لوقف إطلاق النار لكنها حتى الان تبدو بعيدة التحقيق إلا إذا حصلت مفاجآت امنية كبرى. التدمير الواسع والتخلص من منصات الصواريخ في ايران ولبنان واغتيال معظم القيادات هدف إستراتجي عند ترامب ونتنياهو لحسم الحرب سريعا او إلزام إيران بالاستسلام ، وإطالة الحرب هدف إستراتجي عند ايران وحلفائها على امل ان يؤدي ذلك إلى احراج ترامب ونتنياهو في الداخل…. لذلك سنرى دولا اخرى اجنبية وعربية في قلب الحرب قريبا.بدات الحرب تاخذ منحى حرب الوجود بالنسبة للنظام الإيراني ونتنياهو وترامب. لذلك يسعى كل طرف لتحقيق أهدافه…قبل وقف إطلاق النار