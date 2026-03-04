بيان صادر عن المقاومة الإسلامية



ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 14:00 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 04/03/2026 قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانية جنوب شرق تل أبيب) وتبعد عن الحدود اللبنانية 120 كلم بسرب من المسيرات الانقضاضية.

