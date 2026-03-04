كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على تصريحات نُسبت إلى نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله بشأن مساعدة النازحين.



وقال أدرعي إن "من السخرية والوقاحة أن يتحدث ابن حسن نصرالله عن مساعدة النازحين، فيما أن حزبه هو من تسبب بنزوح مئات آلاف اللبنانيين بقرار إيراني". وأضاف أن "من يحرق البيت لا يوزع الإعاشات"، معتبرًا أن الحزب "حوّل بيوت المدنيين إلى مخازن للصواريخ وجعل من لبنان ساحة خلفية لمشاريع النظام الإيراني التوسعية".



وتابع أن ما وصفها بـ"مسرحيات الإغاثة" تشكل محاولة ملوّثة بدمار لبنان، متسائلًا عما قد يكون وراءها من أهداف، في إشارة إلى احتمال وجود محاولات جديدة للسرقة، على حد تعبيره.



وختم أدرعي منشوره بالقول إن "اللبنانيين لا يحتاجون إلى صدقات ممن يسرق مستقبلهم، بل إلى استعادة سيادتهم"، وفق ما جاء في المنشور.

