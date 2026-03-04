أدرعي يهاجم نجل السيد بعنف!
-
04 March 2026
-
6 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على تصريحات نُسبت إلى نجل الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله بشأن مساعدة النازحين.
وقال أدرعي إن "من السخرية والوقاحة أن يتحدث ابن حسن نصرالله عن مساعدة النازحين، فيما أن حزبه هو من تسبب بنزوح مئات آلاف اللبنانيين بقرار إيراني". وأضاف أن "من يحرق البيت لا يوزع الإعاشات"، معتبرًا أن الحزب "حوّل بيوت المدنيين إلى مخازن للصواريخ وجعل من لبنان ساحة خلفية لمشاريع النظام الإيراني التوسعية".
وتابع أن ما وصفها بـ"مسرحيات الإغاثة" تشكل محاولة ملوّثة بدمار لبنان، متسائلًا عما قد يكون وراءها من أهداف، في إشارة إلى احتمال وجود محاولات جديدة للسرقة، على حد تعبيره.
وختم أدرعي منشوره بالقول إن "اللبنانيين لا يحتاجون إلى صدقات ممن يسرق مستقبلهم، بل إلى استعادة سيادتهم"، وفق ما جاء في المنشور.
-
Just in
-
16 :31
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان
-
16 :26
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها! تتمة
-
16 :19
غارتان إسرائيليتان استهدفتا منطقة بين عيناثا وعيترون وبلدة رشاف
-
16 :16
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية تتمة
-
16 :08
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قوة عسكرية في جنوب لبنان
-
16 :04
الخارجية الكويتية: استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية على خلفية هجمات شنتها فصائل مسلحة استهدفت الكويت
-
-
Other stories
-
-
-
تحذيرٌ من حساب Mossad Arabic على إنستغرام...
-
مجلس المطارنة الموارنة أيّد قرارات الحكومة وشجب الاعتداءات الإسرائيلية واستنكر التهجير الجماعي لسكان الجنوب
-
قرارٌ هامّ بشأن السلاح...
-
توضيح من بلدية كفرعبيدا بشأن تهديد لإخلاء مبنى...
-
استئناف العمل في قصر عدل بعبدا والتحقيق جارٍ....
-
توقف حركة المرور عبر المصنع بعد تهديد إسرائيلي باستهدافه!
-
بعد تلقي أحد الموظفين إتّصالاً... إخلاء مبنى تعاونية موظفي الدولة
-
تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان!
-
جلسة لمجلس الوزراء غدا في السرايا..
-
العدو يحتجز امرأة في منزلها... ومناشدات للجيش اللبناني!
-
ذعر وهلع في سوق صيدا... ماذا حصل؟!
-
وهاب يكشف: "دخلنا نفقاً طويلاً جداً"...
-
إخلاء مبنى في عين الرمانة... ومبنى آخر يسكنه نائب!
-
استمرار إقفال الجامعة اللبنانية حتى هذا التاريخ...
-
الجيش والحزب على كفّ عفريت: القرار "التوريطة"
-
بالصورة: تقدّم إسرائيلي جنوبًا... ماذا في التفاصيل؟
-
لماذا لم يستقل «الحزب» من الحكومة بعدما حظّرت نشاطه العسكري؟
-
الحزب أمام إشكالية العلاقة بطهران
-
بالصور: إنذاران عاجلان للإخلاء في الضاحية الجنوبية!
-
معلومات tayyar.org: لا تهديد لاي مبنى في بعبدا
-
-
Just in
-
16 :31
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرجليوت في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان
-
16 :26
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها! تتمة
-
16 :19
غارتان إسرائيليتان استهدفتا منطقة بين عيناثا وعيترون وبلدة رشاف
-
16 :16
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية تتمة
-
16 :08
الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع باتجاه قوة عسكرية في جنوب لبنان
-
16 :04
الخارجية الكويتية: استدعاء القائم بأعمال السفارة العراقية على خلفية هجمات شنتها فصائل مسلحة استهدفت الكويت
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
تأجيل سباق قطر الافتتاحي لبطولة العالم للتحمل وفورمولا 1 تحت المجهر
-
-
04 March 2026
-
سامي كليب: الأيام المقبلة ستزداد عنفا..الحرب خرجت عن كل ضوابطها!
-
-
-
04 March 2026
-
حزب الله استهدف قاعدة حيفا البحرية
-
-
-
04 March 2026
-
المقاومة استهدفت قاعدة تل هشومير بسرب من المسيرات الانقضاضية
-
-
-
04 March 2026
-
بريطانيا تعلق منح تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول
-
-
-
04 March 2026
-
المقاومة: استهدفنا ناقلة جند ودبابة ميركافا في بلدة حولا
-
-
-
04 March 2026
-
إسرائيل تعيد فتح مجالها الجوي «تدريجاً» اعتباراً من ليل الأربعاء
-
-
04 March 2026
-
جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر خام برنت إلى 76 دولارا في الربع/2
-
-
04 March 2026
-
رئيس الوزراء الكندي يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط
-
-
-
04 March 2026
-
تحذيرٌ من حساب Mossad Arabic على إنستغرام...
-
-
-
04 March 2026