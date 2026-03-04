حصيلة مجزرة بعلبك: 6 شهداء و15 جريحًا ومفقودَين
04 March 2026
1 hr ago
source: tayyar.org
أفاد مدير مديرية الدفاع المدني في البقاع التابع للهيئة الصحية الإسلامية باقر أبو دية ل"الوكالة الوطنية للإعلام" بأن عدد ضحايا مجزرة الغارة التي استهدفت أحد مباني المجمع السكني في مدينة بعلبك ارتفع إلى 6 شهداء و15 جريحًا، وما زال العمل جار لرفع الأنقاض والبحث عن مفقودَين ما زال مصيرهما مجهولا.
Just in
10 :28
مساعد خامنئي: لا نية لدينا لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة ويمكننا مواصلة الحرب إلى أي وقت نريده
10 :27
بالصورة: تقدّم إسرائيلي جنوبًا... ماذا في التفاصيل؟ تتمة
10 :26
لماذا لم يستقل «الحزب» من الحكومة بعدما حظّرت نشاطه العسكري؟ (الجمهورية) تتمة
10 :24
غارة إسرائيلية عنيفة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
10 :23
المتحدث باسم الحكومة القبرصية: رصدنا جسما مشبوها في المجال الجوي قرب لبنان واتخذنا الإجراءات المناسبة
10 :23
الحزب أمام إشكالية العلاقة بطهران (الشرق الأوسط) تتمة
Other stories
بالصورة: تقدّم إسرائيلي جنوبًا... ماذا في التفاصيل؟
لماذا لم يستقل «الحزب» من الحكومة بعدما حظّرت نشاطه العسكري؟
الحزب أمام إشكالية العلاقة بطهران
بالصور: إنذاران عاجلان للإخلاء في الضاحية الجنوبية!
معلومات tayyar.org: لا تهديد لاي مبنى في بعبدا
إخلاء قصر العدل في بعبدا فوراً!
إنذار اسرائيلي عاجل لسكان مبنى في حي الليلكي في الضاحية!
انذار اسرائيلي جديد باستهداف مبنى في الحدث!
تمهيد إسرائيلي لتوغل بري في الجنوب!
إنذار اسرائيلي عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت!
دون إنذار.. مجزرة إسرائيلية في بعلبك
بالفيديو: غارة اسرائيلية على فندق في بعبدا!
إنذار إسرائيلي لسكان قرى جنوبية…
استهدافُ فندق في الحازمية ومُجمع سكنيّ في بعلبك
ماكرون يحذر إسرائيل من خطأ استراتيجي
الجمهورية: تأجيل الانتخابات
الأنباء الكويتية: عون: حظر النشاطات المخالفةلا رجوع عنه
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 4 آذار 2026
الأخبار: إسرائيل تعترف: "الحزب" أحبط ضربة استباقية
