أفاد مدير مديرية الدفاع المدني في البقاع التابع للهيئة الصحية الإسلامية باقر أبو دية ل"الوكالة الوطنية للإعلام" بأن عدد ضحايا مجزرة الغارة التي استهدفت أحد مباني المجمع السكني في مدينة بعلبك ارتفع إلى 6 شهداء و15 جريحًا، وما زال العمل جار لرفع الأنقاض والبحث عن مفقودَين ما زال مصيرهما مجهولا.