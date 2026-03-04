كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصّة "أكس":



"انذار عاجل للمتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخصوصاً في حي الحدت. لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني المجاورة له: أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله.

من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".

