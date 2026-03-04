وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذارًا عاجلًا إلى المتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في حي حارة حريك، داعيًا إلى إخلاء مبنى محدد والمباني المجاورة له فورًا.
وقال أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن التحذير موجّه إلى كل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المحيطة به.
وأضاف أن الأشخاص المتواجدين في هذه المنطقة "يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله"، داعيًا إلى إخلاء المبنى فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر، وفق ما ورد في التحذير.
وأكد في منشوره أن هذه الدعوة تأتي، بحسب تعبيره، حرصًا على سلامة السكان وعائلاتهم.
