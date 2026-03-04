وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى المعروضة أسمائها: البرامين، بيت ليف، ياطر، كفرا، صديقين، زبقين، جبل البطم، رشكنانية، دير عامص، قانا، مجدل زون، الشعيتية، الرمادية.



وقال: "أنشطة حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على العمل ضده بقوة".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فوراً والابتعاد خارج القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1,000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. حافظوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم واخلوا فورًا".