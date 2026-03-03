كشفت معلومات " الجديد" من تم توقيفهم من قبل الجيش اللبناني على حاجز الاولي يفوق عددهم الـ 12 وليسوا عناصر حزبية ولا هم ممن تولوا عملية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.



واضافت أن الموقوفين هم أفراد قاموا بمخالفات قانونية من خلال نقلهم أسلحة فردية وذخائر من منازلهم أثناء نزوحهم ليتبين أن هذه الاسلحة غير مرخصة.

