الموقوفون على حاجز الأولي.. من هم؟
03 March 2026
source: tayyar.org
كشفت معلومات " الجديد" من تم توقيفهم من قبل الجيش اللبناني على حاجز الاولي يفوق عددهم الـ 12 وليسوا عناصر حزبية ولا هم ممن تولوا عملية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.
واضافت أن الموقوفين هم أفراد قاموا بمخالفات قانونية من خلال نقلهم أسلحة فردية وذخائر من منازلهم أثناء نزوحهم ليتبين أن هذه الاسلحة غير مرخصة.
22 :03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا توجد أدلة على أن إيران تصنع قنبلة نووية
22 :02
ترامب لـ"بوليتيكو":
- "أنا حقا لا أهتم" إذا شاركت إيران في كأس العالم
- أعتقد أن إيران دولة مهزومة بشدة وهي على وشك الانهيار
21 :56
بالفيديو: استهدف إيراني للقنصلية الأميركية في دبي! تتمة
21 :50
غارة حربية استهدفت منطقة البريج في إقليم التفاح
21 :49
المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الجهات المختصة أخمدت حريقا محدودا بمحيط القنصلية الأميركية إثر استهداف بمسيرة
21 :42
إيران تستهدف القنصلية الأميركية في دبي
