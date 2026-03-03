قالت وزيرة الشؤون إنّ عدد النازحين المسجلين بلغ ٥٨٠٦٤ شخصًا وعدد مراكز الإيواء المفتوحة ٦٢١ مركزًا. وأضافت: نسعى إلى تأمين الحاجات كلها للنازحين في مراكز الإيواء.