تهديد إسرائيلي لحارة صيدا!
03 March 2026
4 mins ago
source: tayyar.org
وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا لسكان لبنان وتحديدًا سكان مدينة صيدا.
وقال: "سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنية تحتية عسكرية لحزب الله في ضوء محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة. نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: انتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".
وأضاف: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
Just in
19 :11
المستشار الألماني: متفقون على ضرورة التخلص من النظام المروع في إيران
19 :05
بيان جديد "للحزب"! تتمة
19 :03
هجوم صاروخي على القواعد الأميركية في دبي وقطر والكويت وانفجارات ضخمة في أبو ظبي
19 :02
ترامب: سنرى ما سيحدث في إيران لكن علينا أولاً القضاء على الجيش
18 :58
شو الوضع؟ الحرب تزداد شراسة و"جس نبض" إسرائيلي للإحتلال البري... باسيل يرفض يدعو للإلتفاف حول الجيش واحتضان النازحين ووضع السلاح تحت لواء الشرعية تتمة
18 :53
ترامب: كل شيء قد تم تدميره في إيران
