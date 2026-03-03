وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا عاجلا لسكان لبنان وتحديدًا سكان مدينة صيدا.



وقال: "سيهاجم الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب بنية تحتية عسكرية لحزب الله في ضوء محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطته في المنطقة. نحث سكان المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له: انتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً والابتعاد عنها المسافة لا تقل عن 300 متر وفق ما يُعرض في الخارطة".



وأضاف: "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".