Tayyar Article

معلومات للـLBCI: توافق بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة على التمديد للمجلس النيابي لمدة سنتين على أن يتقدم بطلب التمديد 65 نائبًا

  • 03 March 2026
  • 28 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

