صدر عن حزب الله البيان التالي:‏



ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، قصفت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 10:50 صباح اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 بصلية صاروخية موقع معيان باروخ في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة.