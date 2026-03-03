Tayyar Article
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: المستهدف بالغارة في طهران داود علي زادة قائد فيلق لبنان التابع لقوة القدس
03 March 2026
1 min ago
tayyar.org
Just in
16 :09
وسائل إعلام إيرانية: قصف جوي يدمر مبنى مجلس خبراء القيادة في مدينة قم
16 :01
"رويترز": تعرّض موقع في طهران قريب من مقر مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الإيراني الجديد لهجوم
15 :50
الجيش الإسرائيلي: الموجة التاسعة من الغارات على طهران تستهدف بنية تحتية رسمية
15 :48
خاص - وزير عن خيارات الحكومة لاحتواء التصعيد: فات الأوان! تتمة
15 :47
قصف عنيف على العاصمة الإيرانية
15 :45
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه إسرائيل
