صدر عن الجامعة اللبنانيّة البيان الآتي:



"نظرًا للأوضاع الأمنيّة في البلاد، يُعلن رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران استمرار إقفال الجامعة اللبنانية بكلّ وحداتها وفروعها والإدارة المركزيّة غدًا الاربعاء، على أن تتمّ مواكبة التطوّرات في بيانات متلاحقة".