أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون بانطلاق 5 صواريخ جديدة من جنوب لبنان، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات صواريخ اعتراضية في الأجواء، في مؤشر إلى استمرار التصعيد على الجبهة الحدودية.



