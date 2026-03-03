"تطور أمنيّ جديد" في الجنوب.. إسرائيل: ليتحمّل "الحزب" تبعات أفعاله
03 March 2026
source: tayyar.org
كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصّة "أكس":
"بناء على تقييم الوضع: قوات الجيش الإسرائيلي شرعت في عملية للدفاع الأمامي عن بلدات الشمال.
بالتوازي مع نشاط الجيش الإسرائيلي في إطار عملية زئير الأسد تعمل قوات الفرقة 91 في هذه الاثناء في منطقة جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية في المنطقة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي.
ويعمل الجيش على خلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال من خلال شنّ غارات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة لحزب الله بهدف إحباط التهديدات ومنع أي محاولة تسلل إلى أراضي دولة إسرائيل.
لقد اختار "حزب الله" الانضمام إلى المعركة والعمل بتوجيه من إيران وسيتحمّل تبعات أفعاله. لن يسمح الجيش بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وسيواصل العمل بكل الوسائل للدفاع عنهم".
هذا ونقلت "سكاي نيوز" عن الجيش الإسرائيليّ أن وجود قواته "في جنوب لبنان إجراء تكتيكيّ على الحدود وليس عملية برية".
09 :59
السفير المصري علاء موسى من قصر بعبدا:
- المطلوب تجنيب لبنان تداعيات التصعيد والحكومة وحدها تقرر متى وكيف يُتخذ القرار
- دعم كامل للدولة ومقررات الحكومة ورفض لأي عمل خارج الشرعية والتأكيد أن الدبلوماسية تحمي سيادة لبنان
- الوضع خطير ويستوجب الاحتواء بحثنا مقرّرات الحكومة ودور اللجنة الخماسية والجيش اللبناني في المرحلة المقبلة
09 :50
عُمان تعلن تعرض خزانات وقود بميناء الدقم التجاري لهجمات بعدة طائرات مسيرة
09 :49
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة طيرفلسيه جنوباً تتمة
09 :48
عُمان تعلن تعرض خزانات وقود بميناء الدقم التجاري لهجمات بعدة طائرات مسيرة
09 :42
وكالة مهر الإيرانية: سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
09 :35
غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين عدشيت والقصيبة
-
