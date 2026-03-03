كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصّة "أكس":



"بناء على تقييم الوضع: قوات الجيش الإسرائيلي شرعت في عملية للدفاع الأمامي عن بلدات الشمال.



بالتوازي مع نشاط الجيش الإسرائيلي في إطار عملية زئير الأسد تعمل قوات الفرقة 91 في هذه الاثناء في منطقة جنوب لبنان وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية في المنطقة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الدفاع الأمامي.



ويعمل الجيش على خلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال من خلال شنّ غارات واسعة النطاق على بنى تحتية تابعة لحزب الله بهدف إحباط التهديدات ومنع أي محاولة تسلل إلى أراضي دولة إسرائيل.





لقد اختار "حزب الله" الانضمام إلى المعركة والعمل بتوجيه من إيران وسيتحمّل تبعات أفعاله. لن يسمح الجيش بالمساس بمواطني دولة إسرائيل وسيواصل العمل بكل الوسائل للدفاع عنهم".







هذا ونقلت "سكاي نيوز" عن الجيش الإسرائيليّ أن وجود قواته "في جنوب لبنان إجراء تكتيكيّ على الحدود وليس عملية برية".

