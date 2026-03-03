كتبت الزميلة جويس عقيقي في "نداء الوطن": علمت "نداء الوطن" أن رئيس الجمهورية الممتعض من أفعال "الحزب" قال داخل الجلسة: "طوّلت بالي سنة ونصف وحاولت الحوار مع الحزب ، لكن اليوم لبنان بخطر ولازم نحمي اللبنانيين ومش رح نطول بالنا بقا... وعدونا إنو ما رح يقحموا البلد بحرب وعملوا العكس، شو عملت هالـ 3، 4 فتيشات اللي أطلقوها على إسرائيل؟ فوتتنا بحرب مدمرة!".



استدعي قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجلسة فشارك في جانب من النقاش فيها. وعلمت "نداء الوطن" أنه فيما كان هيكل يشرح الوضع الميداني على الأرض ويتحدث عن التنسيق مع "الحزب" في حصر السلاح، حصلت مشادة بينه وبين رئيس الحكومة فهيكل قال: "أمامنا كذا خيار منبلّش بخيار التنسيق مع الحزب، بدنا نحكي معهن!".



ليقاطعه سلام قائلًا بانفعال وبصوت مرتفع: "خلصنا بقا، ما في شي بقا إسمو أمن بالتراضي، الأمن بعمرو ما كان بالتراضي" ليرد هيكل شارحًا أنه عندما يتحدث عن تنسيق لا يقصد الأمن بالتراضي!



ليعود سلام ويؤكد له أن على الجيش تنفيذ القرار السياسي للحكومة. والمطلوب منه أن يقوم بدوره في تطبيق قرارات الحكومة! ليجيبه هيكل: "نحنا منطبق القرار إذا في إجماع عليه". هنا غضب سلام وقاطعه قائلاً: "هيدي قصة الإجماع منا دستورية وما في قرار بدو إجماع... وأنا بفهم كتير منيح بالقانون والدستور". ووصل صراخ سلام إلى مسامع أروقة القصر الجمهوري!



أما وزير الصحة فخرج غاضبًا من الجلسة، وقال لـ "نداء الوطن": "لم نتحفظ على القرار بل اعترضنا عليه، في حالة العدوان لا يمكن إلا أن نقف مع أهلنا". وأضاف: "المقاومة لا تحاسب، وعم ياخدوا قرار سياسي ويحطوا الجيش بوجه المقاومة وهيدا ما بجوز!" علمًا أن رئيس الجمهورية نفسه قال خلال الجلسة إن ما يفعله "حزب الله" يضع لبنان في مهب الريح الإسرائيلية، فقد نقل عنه وزير الإعلام بول مرقص قوله إن ما جرى صباح الإثنين (أمس)، من إطلاق صواريخ، هدد لبنان لا إسرائيل وإن ما جرى ليس مقبولًا بأي شكل من الأشكال، فنحن لا نزال نعطي الذريعة لإسرائيل لتدمير ما تبقى قائمًا".