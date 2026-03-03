كتب النائب السابق أمل أبو زيد على منصة "أكس": "يُحزننا جداً مشهدُ الجنوبيين الذين يُضطرون لإخلاء قراهم حرصاً على أمنهم وسلامة عائلاتهم.

وألف تحية لاهالي بلدة علما الشعب وكل القرى الصامدة على أقصى الحدود حيث التاريخ والذكريات وأسماء الآباء والأجداد وصلوات الأمهات".

وأضاف "قرانا في الجنوب ليست حقائب سفر".

