روسيا اليوم: الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق الهجوم: إنذارات عاجلة لسكان الضاحية و53 بلدة بالجنوب
03 March 2026
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بإخلاء مبنيين في منطقتي حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما وجّه إنذارات بالإخلاء لـ 53 بلدة وقرية في جنوب لبنان.
وشملت الإنذارات كلا من: كفر رمان، حبوش، حاروف، جبشيت، ميدون، الخيام، دبين، طيبة، مرجعيون، يحمر الشقيف، كفر تبنيت، النبطية الفوقا، دير سريان، بليدا، ميفدون، عدشيت القصير، دير الزهراني، تولين، تول، عنقون، صوانة مرجعيون، فرون، بنت جبيل، خربة سلم، عدشيت الشقيف، قعقعية الجسر، بنعفول، سلطانية، كفر دونين، قصيبة النبطية، عبا، كفرصير، حداثا، بريقع، قناريت، مروانية، شحور، قعقعية الصنوبر، طير فلسيه، بيت ليف، زرارية، صديقين، دير قانون النهر، عيتيت، قانا، صرفند، سكسكية، الخرائب صيدا، لوبية، والمنصوري.
06 :59
قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام في جنوب لبنان
06 :56
الطيران المعادي يشن غارتين تحذيريتين على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :53
يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق دفعة صاروخية من 15 صاروخاً قبل قليل باتجاه شمال إسرائيل
06 :48
يواصل العدو الإسرائيلي شن غاراته على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :45
سقوط صاروخ في شكلٍ مباشرٍ على تل أبيب
06 :44
إسرائيل تواصل قصف لبنان توازيا مع حربها إلى إيران (روسيا اليوم) تتمة
