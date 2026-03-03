الأنباء الكويتية: يوم النزوح
03 March 2026
32 secs ago
source: الأنباء
الأنباء الكويتية: إنشغل اللبنانيون بتأمين المأوى والمبيت والوصول إلى بيروت اثر رحلة عذاب استغرقت ساعات من الجنوب بسبب الازدحام.
وتركزت الأسئلة في يوم النزوح على الأمكنة التي بلغها النازحون، بعيدا من تأمين مكان للإيواء. فيما سبقت الإجراءات الحكومية التطورات منذ ساعات الفجر الأولى، بتحديد أمكنة للجوء، إلا ان حجم النازحين فاق التصور وقدرة المدارس الرسمية ومراكز الإيواء على الاستيعاب. فيما توجه قسم كبير من سكان الضاحية الجنوبية إلى قراهم التي يتحدرون منها في قضاء جبيل، ورافقهم قسم كبير من الواصلين من الجنوب.
06 :59
قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الخيام في جنوب لبنان
06 :56
الطيران المعادي يشن غارتين تحذيريتين على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :53
يديعوت أحرونوت: حزب الله أطلق دفعة صاروخية من 15 صاروخاً قبل قليل باتجاه شمال إسرائيل
06 :48
يواصل العدو الإسرائيلي شن غاراته على منطقة الضاحية الجنوبية- الحدث
06 :45
سقوط صاروخ في شكلٍ مباشرٍ على تل أبيب
06 :44
إسرائيل تواصل قصف لبنان توازيا مع حربها إلى إيران (روسيا اليوم) تتمة
