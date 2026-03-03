الأنباء الكويتية: إنشغل اللبنانيون بتأمين المأوى والمبيت والوصول إلى بيروت اثر رحلة عذاب استغرقت ساعات من الجنوب بسبب الازدحام.



وتركزت الأسئلة في يوم النزوح على الأمكنة التي بلغها النازحون، بعيدا من تأمين مكان للإيواء. فيما سبقت الإجراءات الحكومية التطورات منذ ساعات الفجر الأولى، بتحديد أمكنة للجوء، إلا ان حجم النازحين فاق التصور وقدرة المدارس الرسمية ومراكز الإيواء على الاستيعاب. فيما توجه قسم كبير من سكان الضاحية الجنوبية إلى قراهم التي يتحدرون منها في قضاء جبيل، ورافقهم قسم كبير من الواصلين من الجنوب.