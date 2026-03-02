Tayyar Article
الإنذار يستهدف مبنى تلفزيون المنار في حارة حريك واطلاق رصاص تحذيري كثيف بعد التحذير الاخير
02 March 2026
51 secs ago
source: tayyar.org
Just in
-
23 :53
إعلام إيراني: وقوع انفجارين قرب مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
-
23 :52
انقطاع بث تلفزيون المنار بعد الإنذار الاسرائيلي بقصف المبنى
-
23 :47
مراسل الميادين في العراق: دويّ انفجارات في محيط قاعدة "حرير" الأميركية في أربيل بإقليم كردستان وفي أجواء سهل نينوى شمال البلاد
-
23 :37
جيش العدو الإسرائيلي ينذر سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية
-
23 :32
جيش العدو الإسرائيلي: بدء موجة جديدة من الهجمات على طهران
-
23 :31
لعراق: المقــاومـة الإسلامية: العمليات استُخدمت فيها عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد العدو في العراق والمنطقة
-
-
