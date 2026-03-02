Tayyar Article
القناة 12 العبرية: منذ بداية الحرب على إيران، تم نقل 960 إسرائيلياً إلى المشافي كلهم أصيبوا جراء سقوط صواريخ
02 March 2026
1 min ago
Just in
21 :50
معاريف: "إسرائيل" تدرس دخولًا بريًا إلى جنوب لبنان
21 :40
جيش العدو الإسرائيلي: استخدمنا مئات الذخائر ضد عشرات منصات إطلاق الصواريخ غرب إيران ومنظومات الدفاع الجوي
21 :34
" للإبلاغ عن أي تجمعات غير اعتيادية.." بيانٌ من بلدية جونيه! تتمة
21 :29
جيش العدو الإسرائيلي يعلن قصف مقر الاستخبارات العسكرية في طهران
21 :23
سماع أصوات اعتراضات صاروخية في سماء الدوحة
21 :23
قناة 14 الاسرائيلية: تمت الموافقة على خطة شاملة ومفصلة للعمليات في لبنان على مدى أيام طويلة عند الضرورة
