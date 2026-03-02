هل يكفي مخزون الغاز في لبنان؟
02 March 2026
source: tayyar.org
طمأنت نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في بيان، المواطنين، إلى أن "مخزون مادة الغاز متوافر ويكفي لمدة شهر على الأقل، كما أنه من المرتقب أن تصل إلى لبنان في خلال هذا الأسبوع ثلاث بواخر محملة بالغاز، مما يعزز الاستقرار في السوق المحلي ويؤمن استمرارية التوزيع دون انقطاع".
واشارت الى انه "انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، تلاحظ النقابة ازدياد الطلب بشكل غير اعتيادي، حيث يقوم المواطنون بتعبئة كامل القوارير المتوافرة في منازلهم، لا سيما في ظل موجة البرد القارس في المناطق الجبلية والساحلية، ونتيجة انتقال أعداد كبيرة من العائلات إلى هذه المناطق خلال فصل الشتاء".
وبناء عليه، طالبت النقابة رسميا من جميع شركات الاستيراد ومعامل تعبئة الغاز "زيادة معدلات التسليم اليومية بما يفوق المعدل المعتمد حاليا في فصل الشتاء، والعمل على تمديد ساعات الدوام ورفع وتيرة الإنتاج والتوزيع، وذلك بصورة استثنائية وموقتة، تفاديا لأي ضغط على السوق أو حصول نقص مصطنع في بعض المناطق".
ودعت "الجهات المعنية والرقابية في الدولة إلى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بجدية، وإلزام معامل التعبئة زيادة ساعات العمل والتسليم، بما يضمن عدالة التوزيع وتأمين حاجة المواطنين ومنع أي احتكار أو استغلال للظروف المناخية والاقتصادية".
وأكدت أن "الهدف الأساسي هو حماية الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطن اللبناني، وضمان توفر مادة الغاز بشكل منتظم وآمن بعيدا عن أي هلع أو تخزين مفرط قد ينعكس سلبا على السوق"، مجددة دعوتها المواطنين "لعدم الهلع، إذ إن المادة متوافرة والعمل جار بالتنسيق مع المعنيين لضمان استمرارية الإمدادات ومنع أي انقطاع".
