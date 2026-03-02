أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي سلسلة تحذيرات لإخلاء مبان في جنوب لبنان تمهيدًا لقصفها وقال:

"عاجل !! إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى والبلدات التالية:

صور

️مشغرة

دير قانون النهر

بنت جبيل

️قانا

️معروب

️النبطية التحتا

دير الزهراني

️السلطانية

️تول

️حبوش

سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر

البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر."



