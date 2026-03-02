سلسلة انذارات لأدرعي باستهداف الجنوب!
02 March 2026
7 mins ago
tayyar.org
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي سلسلة تحذيرات لإخلاء مبان في جنوب لبنان تمهيدًا لقصفها وقال:
"عاجل !! إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القرى والبلدات التالية:
صور
️مشغرة
دير قانون النهر
بنت جبيل
️قانا
️معروب
️النبطية التحتا
دير الزهراني
️السلطانية
️تول
️حبوش
سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة
نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها: أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر
البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر."
#عاجل ‼️ لقد أصدرنا 18 انذارًا عاجلًا باخلاء مباني يستخدمها حزب الله الإرهابي في القرى والبلدات التاليةط— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026
⭕️الضاحية الجنوبية - برج البراجنة
⭕️دير الزهراني
⭕️السلطانية
⭕️تول
⭕️حبوش
⭕️بنت جبيل
⭕️قانا
⭕️معروب
⭕️النبطية التحتا
⭕️صور
⭕️مشغرة
⭕️دير قانون النهر
⭕️بدنايل
⭕️الهرمل… pic.twitter.com/p4ltgfWviz
15 :39
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية
15 :39
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم تتمة
15 :35
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت! تتمة
15 :33
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: أكثر من 100 طائرة ضمن موجة واحدة شاركت في هجوم ساحق على إيران
15 :30
الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها
15 :29
هل تقفل المدارس غدًا؟ تتمة
