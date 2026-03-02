إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية: " للإخلاء فورًا"!
02 March 2026
9 secs ago
source: tayyar.org
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر منصة إكس:
"عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي برج البراجنة.
️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب.
️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر."
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي برج البراجنة— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 2, 2026
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/ZmOK2Df3kh
Just in
-
15 :39
غارة تحذيرية تستهدف الضاحية الجنوبية
15 :39
وفاة زوجة خامنئي متأثرة بجراحها بعد الهجوم تتمة
15 :35
تعزيزات عسكرية للجيش اللبناني في بيروت! تتمة
15 :33
رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي: أكثر من 100 طائرة ضمن موجة واحدة شاركت في هجوم ساحق على إيران
15 :30
الخارجية الإيرانية: شنت الولايات المتحدة الحرب رغم التقدم المحرز في المفاوضات ولم يكن أمام إيران خيار سوى الدفاع عن نفسها بكل قواتها
15 :29
هل تقفل المدارس غدًا؟ تتمة
الجيش الإسرائيلي: سنهاجم في أنحاء لبنان بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن
بري مصدوم من تصرّف الحزب!
سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: حظرٌ فوريّ لنشاطات "الحزب" الأمنية والعسكرية وإلزامه بتسليم سلاحِه !
"لبنان تلقى تحذيرًا"!
خاص - بلديات تتحرّك ميدانيًا لتنظيم النزوح!
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك
جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
بيانٌ هامّ لـ"طيران الشرق الأوسط"...
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب!
بالصور: غارة على الضاحية... وأنباء عن عملية اغتيال!
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب!
بيان تحذيري من الأمن العام إلى المواطنين...
تهديد إسرائيلي لقاسم: أصبحتَ هدفًا!
توتر ونقاش حاد في مجلس الوزراء... ماذا في التفاصيل؟!
أدرعي إلى سكان لبنان: لا تعودوا إلى منازلكم!
إخلاء مستشفى ومخفرين... ماذا يحصل؟!
هذا ما كُشف عن مخزون المحروقات في لبنان!
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا...
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية!
