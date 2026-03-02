جعجع: على الحكومة اللبنانية أن تعلن اليوم الحزب منظمة خارجة عن القانون
02 March 2026
24 secs ago
source: tayyar.org
أدلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالتصريح التالي:
للتاريخ فقط: لم نترك، على مدى عشرين عامًا، شيئًا إلا وفعلناه في محاولة لتجنيب لبنان هذه اللحظة الحاسمة. لكن، ويا للأسف، على من تقرأ مزاميرك يا داود؟
إن ما وصلنا إليه اليوم ليس مفاجئًا ولا غريبًا، انطلاقًا من طبيعة حزب الله وكونه جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ لبنان من تدهور محتّم ومآسٍ كبيرة، خصوصًا لشعبنا في الجنوب والضاحية والبقاع وبقية مناطق لبنان، هو أن تعلن الحكومة اللبنانية اليوم حزب الله منظمةً خارجةً عن القانون، مع كل المفاعيل القانونية المترتبة على ذلك
Just in
12 :37
مراسل القناة 14 نقلاً عن الجيش الإسرائيلي: اغتيال كافة رؤساء أقسام الاستخبارات الإيرانية خلال تواجدهم في اجتماع طارئ
12 :36
عن لبنان.. ماذا قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي؟ تتمة
12 :30
بالفيديو: مشهد الغارة العنيفة على دورس في بعلبك تتمة
12 :26
وكالة تسنيم: الحرس الثوري يعلن استهدافه مكتب نتنياهو ومقر قائد القوات الجوية ضمن الموجة العاشرة
12 :25
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط شظايا صاروخية في منطقة تل أبيب
12 :14
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومحيطهما
