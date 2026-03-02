قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنّ "الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أصبح الآن هدفًا مشروعاً للتصفية".

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدوره عن الدخول البري إلى لبنان: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة."