استهدفت الغارات المعادية منذ فجر اليوم وحتى الساعة التاسعة صباحًا البلدات الآتية: النبطية، عدشيت، ميفدون، حاروف، تول، الكفور، دير قانون رأس ، الحنية، باريش، صديقين، المجادل، محرونة، الطيبة، المنصوري، بيوت السياد، جبال البطم، صريفا، الجميجمة، باتوليه، البازورية، طيرفلسيه، الحلوسية، طير دبا، السماعية، قانا، عين بعال، القليلة، الشهابية وقلاويه.