Tayyar Article
رويترز: إغلاق مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة
-
02 March 2026
-
28 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
11 :05
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية:
- اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة شرقي المملكة
- الاعتراض تسبب بسقوط الشظايا قرب الأعيان المدنية واندلع حريق محدود دون تسجيل أي إصابة
-
11 :03
افيخاي يرد على فنانة لبنانية شهيرة: ..عفوًا منك! تتمة
-
11 :02
وزير الخارجية الفرنسي: مستعدون للمشاركة في الدفاع عن الدول الخليجية والأردن
-
10 :58
غارة من الطيران الحربي على بلدة دير عامص – حي الساحة استهدفت ثلاثة منازل
-
10 :55
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب! تتمة
-
10 :55
إيران تهدد ترامب وعائلته: ستجدنا حيثما لا تتوقع! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
هذا ما كُشف عن مخزون المحروقات في لبنان!
-
إليكم القرى التي استهدفتها إسرائيل منذ الفجر حتى 9 صباحًا...
-
استشهاد شيخ وابنه وابنته جراء العدوان الإسرائيلي على الضاحية!
-
منشور لوهّاب... ماذا قال؟
-
خطان ساخنان للطوارئ... في البقاع!
-
بالصور: غارات عنيفة!
-
إليكم الطرقات التي تشهد زحمة خانقة...
-
الحريري يعلّق على اطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية
-
هل تجتاح إسرائيل لبنان؟
-
توضيح من رئاسة الحكومة...
-
بالفيديو: نزوح كثيف... والسير متوقّف!
-
رئيس الجامعة اللبنانية يعلن إقفال الجامعة بوحداتها وفروعها كافة!
-
رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا معركة ضدّ "الحزب".. للاستعداد لأيّام عدّة من القتال!
-
شائعة تطال مطار بيروت.. ما صحّتها؟
-
موقف مرتقب "عالي السقف" لمجلس الوزارء؟!
-
رجّي: "البعض يُقيم قيامته..."!
-
مراكز الايواء في جبل لبنان حتى الساعة 7:30 صباحا...
-
في لبنان: 31 شهيدًا و149 حريحًا في حصيلة أولية!
-
إخلاء مبنى بعد اتّصال تحذيريّ!
-
بالصورة- أميركا لرعاياها: غادروا لبنان!
-
-
Just in
-
11 :05
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية:
- اعتراض وتدمير مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة شرقي المملكة
- الاعتراض تسبب بسقوط الشظايا قرب الأعيان المدنية واندلع حريق محدود دون تسجيل أي إصابة
-
11 :03
افيخاي يرد على فنانة لبنانية شهيرة: ..عفوًا منك! تتمة
-
11 :02
وزير الخارجية الفرنسي: مستعدون للمشاركة في الدفاع عن الدول الخليجية والأردن
-
10 :58
غارة من الطيران الحربي على بلدة دير عامص – حي الساحة استهدفت ثلاثة منازل
-
10 :55
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب! تتمة
-
10 :55
إيران تهدد ترامب وعائلته: ستجدنا حيثما لا تتوقع! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
افيخاي يرد على فنانة لبنانية شهيرة: ..عفوًا منك!
-
-
02 March 2026
-
القوات الألمانية آمنة بعد هجمات على قواعد في العراق والأردن
-
-
-
02 March 2026
-
"إلقاء اللوم على إسرائيل".. هذا ما سيفعله الوزيران المقرّبان من الحزب!
-
-
-
02 March 2026
-
إيران تهدد ترامب وعائلته: ستجدنا حيثما لا تتوقع!
-
-
02 March 2026
-
بيان تحذيري من الأمن العام إلى المواطنين...
-
-
-
02 March 2026
-
تهديد إسرائيلي لقاسم: أصبحتَ هدفًا!
-
-
-
02 March 2026
-
بعد الحرب.. ترجيح انسحاب إيران من "المونديال الأميركي"
-
-
02 March 2026
-
توتر ونقاش حاد في مجلس الوزراء... ماذا في التفاصيل؟!
-
-
-
02 March 2026
-
عمّان استدعت القائم بأعمال سفارة إيران احتجاجا على “الاعتداءات” على الأردن
-
-
02 March 2026
-
أدرعي إلى سكان لبنان: لا تعودوا إلى منازلكم!
-
-
-
02 March 2026