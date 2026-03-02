أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في بيان، أنه "نظرًا للتطورات الراهنة التي يمر بها لبنان، إقفال الجامعة اللبنانية بوحداتها وفروعها كافة، ومن ضمنها الإدارة المركزية". وأشار الى أن "رئاسة الجامعة اللبنانية ستواكب التطورات من خلال بيانات متلاحقة"