صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي على الضاحية والجنوب أدت في حصيلة أولية غير نهائية حتى الساعة إلى استشهاد ٣١ مواطناً، وإصابة ١٤٩ مواطناً بجروح.



توزعت الحصيلة على الشكل التالي:



الضاحية: ٢٠ شهيداً و ٩١ جريحاً.



الجنوب: ١١ شهيداً و ٥٨ جريحاً.