الأنباء الكويتية: اعلن الجيش الاسرائيلي شن موجة غارات جوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وعدة مناطق أخرى ردا على إطلاق حزب الله اللبناني عدة صواريخ باتجاه مدينة حيفا وتبنيه العملية فجر اليوم .

وعلقت غالبية المدارس في بعبدا ومحيط الضاحية الجنوبية الدروس الاثنين، فيما ابلغت اخرى في مناطق مجاورة بالمدخل الشرقي لبيروت الاهالي باتخاذ اجراءات كنقل التلامذة الى ملاجئ، مع وقف حركة النقل بالحافلات المدرسية.