إنتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر إطلاق صواريخ من جنوب الليطاني بإتجاه شمال فلسطين المحتلة. وقد زعم الإعلام التابع للعدو الإسرائيلي بأن حزب الله هو وراء إطلاق هذه الصواريخ . وقد هددت إذاعة جيش العدوبالرد بقوة على العملية فيما لم تيعلن أي جهةٍ من لبنان تبنيها لها.