قال المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش يستعد لاستيعاب ما يقارب 100 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم ليكثف استعداداته في كافة القطاعات في إطار عملية زئير الأسد". وفي منشور على "إكس"، زعم أدرعي، أنه "على الحدود الشمالية يتم تعزيز القوات الدفاعية ومكونات الدفاع والهجوم وتم تعزيز القوات في جميع المواقع الحدودية وفي منطقة التأمين في جنوب سوريا ولبنان، وتم فتح غرف عمليات في التجمعات السكانية في قطاع المسؤولية لغرض وضع صورة موقف واتخاذ قرارات سريعة على الأرض لضمان أمن سكان الجليل والجولان".