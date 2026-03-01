Tayyar Article
بالصور: "غرف عمليات على حدود لبنان وسوريا".. أدرعي يزعم وينشر!
01 March 2026
source: tayyar.org
قال المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "الجيش يستعد لاستيعاب ما يقارب 100 ألف جندي احتياط تم استدعاؤهم ليكثف استعداداته في كافة القطاعات في إطار عملية زئير الأسد". وفي منشور على "إكس"، زعم أدرعي، أنه "على الحدود الشمالية يتم تعزيز القوات الدفاعية ومكونات الدفاع والهجوم وتم تعزيز القوات في جميع المواقع الحدودية وفي منطقة التأمين في جنوب سوريا ولبنان، وتم فتح غرف عمليات في التجمعات السكانية في قطاع المسؤولية لغرض وضع صورة موقف واتخاذ قرارات سريعة على الأرض لضمان أمن سكان الجليل والجولان".
19 :52
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية تتمة
19 :49
السفارة الأميركية في بيروت تعلن إقفال أبوابها غدًا الإثنين
19 :45
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منظومات دفاع جوي في طهران
19 :43
التلفزيون الإيراني: تعرض بعض الأقسام في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لهجمات أميركي
19 :42
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت بعد اشتباه بتسلل مسيّرة
19 :39
خاص tayyar.org - إغلاق مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب تتمة
هل تقفل المدارس غداً؟
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
لجنة المرأة في هيئة قضاء كسروان الفتوح: فطور حاشد في مطعم السراي – ساحل علما
بري نعى الخامنئي: كان إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً
قاسم نعى خامنئي: سنقوم بواجبنا في التصدي للعدوان
باسيل في عشاء هيئة قضاء عاليه في "التيار" مشدداً على تحييد لبنان: ما يحصل ينقض الشرعية الدولية ونرفض المس بسيادة الدول العربية وأمنها
اتصالات لرئيس الحكومة لمتابعة أوضاع اللبنانيين في دول الخليج
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ينعي الخامنئي
عناوين الصحف ليوم الأحد 1 آذار 2026
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: إسرائيل ليست في وارد التصعيد ما دامت لا توجد أعمال عدائية من الجهة اللبنانية
الأنباء الكويتية: اللبنانيون سارعوا إلى ملء خزانات سياراتهم بالوقود
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار
الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
EXCLUSIVE
خاص - نائب يتوقّع انقسام المجلس: عندما يُطرح التمديد أُقرّر
وزير الداخلية يعطي توجيهاته لتيسير حركة الشاحنات ليل السبت وطيلة يوم الأحد
جريصاتي: على لبنان الرسمي والشعبي التمسك بثوابته الدستورية الميثاقية لاسيما أنه عربي الهوية والانتماء وملتزم ميثاق الامم المتحدة
هكتور حجار: الحروب لا تُخلّف إلّا الخراب وتفتيت الأوطان
هذا ما أبلغه السفير الأميركي للرئيس جوزاف عون
ترامب: أميركا تغرق 9 سفن إيرانية وتدمر مقر البحرية
-
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - إغلاق مدارس البعثة الفرنسية غدًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الطلاب
-
01 March 2026
هل تقفل المدارس غداً؟
-
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - إجراءات احترازية لبلدية حامات!
-
01 March 2026
بالصورة: استهداف منصة نفط اماراتية!
-
01 March 2026
استهداف حاملة الطائرات الامريكية!
-
01 March 2026
إغتيال رئيس إيراني سابق!
-
01 March 2026
جيش العدو الإسرائيلي يكشف: هكذا تم استهداف الخامنئي!
-
01 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - تحذيرات ديبلوماسية لرعايا أجانب وتشديد الإجراءات في مدارس البعثات!
-
01 March 2026
"في ظل التطورات.." بيانٌ من الجيش!
-
01 March 2026