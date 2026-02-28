اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف، معرباً عن استنكار لبنان رئيساً وشعباً للاعتداءات التي استهدفت سيادة دولهم واستقرارها وأمنها.



وأكد الرئيس عون خلال اتصالاته على التضامن مع الدول الشقيقة المستهدفة ومع شعوبها.



وشملت الاتصالات كل من: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، امير قطر تميم بن حمد ال ثاني، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة.