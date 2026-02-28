الرئيس عون اجرى اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف
28 February 2026
source: tayyar.org
اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم اتصالات مع عدد من قادة الدول العربية التي استهدفها القصف، معرباً عن استنكار لبنان رئيساً وشعباً للاعتداءات التي استهدفت سيادة دولهم واستقرارها وأمنها.
وأكد الرئيس عون خلال اتصالاته على التضامن مع الدول الشقيقة المستهدفة ومع شعوبها.
وشملت الاتصالات كل من: ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، امير قطر تميم بن حمد ال ثاني، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة.
Just in
22 :26
الناطق باسم الجيش الإسرائيلي:
- نؤكد مقتل علي شمخاني مستشار خامنئي لشؤون الأمن
- نؤكد مقتل عدد من القادة الإيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري ووزير الدفاع
22 :24
طيران الشرق الأوسط: تعديلات على بعض رحلات 1 آذار تتمة
22 :16
ترامب لـ "أي بي سي نيوز": لدينا فكرة جيدة جدًا بشأن القيادة الجديدة والقائد الجديد لإيران
22 :11
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل عمداً المعلومات عن مقتل الأطفال نتيجة الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران
22 :07
اندلاع النيران في القاعدة الأميركة في البحرين بعد استهدافها بمسيّرات ايرانية
22 :02
مؤسسة الموانئ الكويتية: وقف احترازي مؤقت للعمليات في ميناء الشعيبة بعد سقوط شظايا في محيطه
