القناة 12 الإسرائيلية: هجوم جديد يستهدف مدينة "تشابهار" جنوب شرقي إيران
28 February 2026
Just in
16 :25
مسؤول إيراني: استهدفنا 7 قواعد أميركية في 7 دول.. وردّنا الحاسم لم يأت بعد (الميادين) تتمة
16 :20
وزير خارجية إيران لإن بي سي: لسنا بحاجة لأحد للدفاع عنا فنحن قادرون بما يكفي للقيام بذلك
16 :18
الحرس الثوري الإيراني:
- أيها الشعب الإيراني العزيز، لقد تعرّضت سفينة الدعم القتالي MST الأمريكية لإصابة شديدة بصواريخ القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية
- ستقع مصادر بحرية أخرى تابعة للجيش الأمريكي ضمن مرمى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيّرة في استمرار الهجمات
16 :16
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
16 :13
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
15 :56
السفارة الأميركية في بيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان فورًا وتجنب السفر إليه
