Tayyar Article

التلفزيون الرسمي نقلا عن قائد بالحرس الثوري الإيراني: طهران لم تطلق سوى "صواريخ خردة" وستكشف قريبا عن أسلحة غير متوقعة

  • 28 February 2026
  • 16 secs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

