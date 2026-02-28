مرفأ بيروت يرفع مستوى الجهوزية...
28 February 2026
16 secs ago
source: tayyar.org
في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب أعلى درجات الجهوزية والمتابعة المسؤولة، أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه وبناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني، فتح أبواب المرفأ على مدار الساعة ٢٤/٢٤، وذلك لتسهيل وتسريع خروج البضائع.
ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على استمرارية عمل المرفق الحيوي وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، لا سيما ما يتصل بالمواد الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني والأمن الصحي بما يعزز الاستقرار التمويني ويحفظ المصلحة العامة.
وأكدت الإدارة أنها وضعت جميع أجهزتها الإدارية والفنية واللوجستية في حال جهوزية كاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حسن سير العمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن، داعيةً جميع المتعاملين والشركات المعنية إلى مواكبة هذا الإجراء بما يحقق الهدف المشترك في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين.
16 :20
وزير خارجية إيران لإن بي سي: لسنا بحاجة لأحد للدفاع عنا فنحن قادرون بما يكفي للقيام بذلك
16 :18
الحرس الثوري الإيراني:
- أيها الشعب الإيراني العزيز، لقد تعرّضت سفينة الدعم القتالي MST الأمريكية لإصابة شديدة بصواريخ القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية
- ستقع مصادر بحرية أخرى تابعة للجيش الأمريكي ضمن مرمى صواريخ وطائرات الحرس الثوري المسيّرة في استمرار الهجمات
16 :16
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
16 :13
فرنسا وألمانيا وبريطانيا: يجب تمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله بنفسه
15 :57
القناة 12 الإسرائيلية: هجوم جديد يستهدف مدينة "تشابهار" جنوب شرقي إيران
15 :56
السفارة الأميركية في بيروت: ندعو رعايانا إلى مغادرة لبنان فورًا وتجنب السفر إليه
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
قاسم يلغي كلمته التي كانت مقررة اليوم!
هل من أزمة محروقات؟
في ضوء التطورات الإقليمية.. اجتماع موسع في السراي!
إعلامي لبنانيّ يكشف: "الحزب مضطر للانخراط بالحرب..."
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
إليكم الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم السبت
"الجمهورية": لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد
أسرار الصحف ليوم السبت 26 شباط 2026
هل من أزمة خبز في لبنان؟
28 February 2026
أدرعي يحذّر من احتمال انخراط "الحزب" في القتال: "خطأ فادح"!
28 February 2026
ماذا يحصل في النبطيّة؟... إليكم التفاصيل
28 February 2026
ما مدّة الضربات الأميركيّة على إيران؟
28 February 2026
شركة طيران الشرق الأوسط MEA تلغي رحلاتها الى هذه الدول
28 February 2026
سلام يطمئن اللبنانيين: لا داعي للهلع
28 February 2026
إيران تكشف "حقيقة" أنباء مقتل قادة عسكريين وسياسيين
28 February 2026
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري وصواريخها والنووي أيضاً
28 February 2026
قاسم يلغي كلمته التي كانت مقررة اليوم!
28 February 2026
ما هي المدن الإيرانية المستهدفة بـ"ملحمة غضب" الأميركية؟
28 February 2026