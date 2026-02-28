في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب أعلى درجات الجهوزية والمتابعة المسؤولة، أعلنت إدارة واستثمار مرفأ بيروت أنه وبناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزير الأشغال العامة والنقل السيد فايز رسامني، فتح أبواب المرفأ على مدار الساعة ٢٤/٢٤، وذلك لتسهيل وتسريع خروج البضائع.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على استمرارية عمل المرفق الحيوي وضمان انسيابية سلاسل الإمداد، لا سيما ما يتصل بالمواد الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي الوطني والأمن الصحي بما يعزز الاستقرار التمويني ويحفظ المصلحة العامة.

وأكدت الإدارة أنها وضعت جميع أجهزتها الإدارية والفنية واللوجستية في حال جهوزية كاملة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان حسن سير العمل وفق أعلى معايير السلامة والأمن، داعيةً جميع المتعاملين والشركات المعنية إلى مواكبة هذا الإجراء بما يحقق الهدف المشترك في خدمة الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين.