صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "يهم وزارة الطاقة والمياه طمأنة المواطنين اللبنانيين ألا ازمة محروقات ولا داعي للتهافت الى المحطات. فإستناداً الى حركة ومخزون المستودعات، كميات مادتي البنزين والديزل الموجودة الآن تكفي أقله لمدة ١٥ يوماً. هذا عدا البواخر المتوجهة الى لبنان والمتوقع وصولها في الأيام القليلة المقبلة وعدا عن مخزون المحطات. كما نحيطكم علماً، بأن الوزارة ستضعكم بأي جديد فور ورده".