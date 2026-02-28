هل من أزمة محروقات؟
28 February 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: "يهم وزارة الطاقة والمياه طمأنة المواطنين اللبنانيين ألا ازمة محروقات ولا داعي للتهافت الى المحطات. فإستناداً الى حركة ومخزون المستودعات، كميات مادتي البنزين والديزل الموجودة الآن تكفي أقله لمدة ١٥ يوماً. هذا عدا البواخر المتوجهة الى لبنان والمتوقع وصولها في الأيام القليلة المقبلة وعدا عن مخزون المحطات. كما نحيطكم علماً، بأن الوزارة ستضعكم بأي جديد فور ورده".
Just in
13 :21
رويترز: سماع المزيد من دوي الانفجارات في أبو ظبي
13 :15
الجيش الإسرائيلي: نستعد لاحتمال انضمام حزب الله إلى القتال إلى جانب إيران
13 :11
نتنياهو: عملية "إزالة التهديد الإيراني" بدأت (Skynews) تتمة
13 :09
صافرات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى
13 :07
إسرائيل وضعت لائحة اغتيالات في طهران.. بينها خامنئي (العربية) تتمة
13 :03
"فوكس نيوز" عن مسؤول أميركي: الغارات الجوية ستستمر لأيام وليس ساعات
في ضوء التطورات الإقليمية.. اجتماع موسع في السراي!
إعلامي لبنانيّ يكشف: "الحزب مضطر للانخراط بالحرب..."
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
إليكم الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم السبت
"الجمهورية": لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد
أسرار الصحف ليوم السبت 26 شباط 2026
قاسم يتحدّث عصر اليوم... وهذا ما سيتطرّق إليه
المنظّمات الأممية تستعدّ لـ «حرب غير مضبوطة» في لبنان
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير!
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
