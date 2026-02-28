إلغاء رحلات إلى بيروت.... ماذا في التفاصيل؟
28 February 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت "اير فرانس" إلغاء رحلاتها، إلى تل أبيب وبيروت إثر الهجوم على إيران.
وبدورها أعلنت لوفتهانزا الألمانية عن إلغاء رحلاتها إلى دبي وبيروت وعُمان.
وأفادت الـLBCI التي "تتابع حركة المطار أنّ طيران بيغاسوس ألغى رحلاته إلى لبنان".
Just in
11 :49
الخارجية العراقية: وزير الخارجية الإيراني يقول إن رد طهران سيكون استهداف كل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة
11 :47
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح! تتمة
11 :46
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى الإيرانيين: يرجى السفر إلى مدن أخرى كلما أمكن ذلك حفاظا على سلامتكم مع الحفاظ على الهدوء
11 :43
دوي انفجارات في الرياض
11 :41
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق! تتمة
11 :39
وكالة فارس: 4 قواعد أمريكية رئيسية في قطر والكويت والبحرين والإمارات تتعرض لهجوم صاروخي مكثف من الحرس الثوري
Other stories
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
اخترق الأجواء اللبنانية... إطلاق صاروخ اعتراضي من كريات شمونة!
هل يُغلق المجال الجوي اللبناني؟
إليكم الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم السبت
"الجمهورية": لبنان يدخل النظام الإقليمي الجديد
أسرار الصحف ليوم السبت 26 شباط 2026
قاسم يتحدّث عصر اليوم... وهذا ما سيتطرّق إليه
المنظّمات الأممية تستعدّ لـ «حرب غير مضبوطة» في لبنان
EXCLUSIVE
خاص - ارتياح أميركي لهذا الوزير!
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
السيد: " فماذا بعد؟ .."
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
بعد التهافت على محطات المحروقات... البراكس يوضّح!
28 February 2026
إنذار إسرائيلي للإيرانيين: أخلوا هذه المناطق!
28 February 2026
التيار الوطني الحر: المطلوب وعي لبناني شامل ونجدد الدعوة لتحييد لبنان
28 February 2026
بالصور والفيديو- استهداف القاعدة الأميركية في البحرين!
28 February 2026
ماذا يحصل على الحدود الشمالية؟
28 February 2026
سلسلة اتصالات للرئيس عون... عقب الهجوم على إيران!
28 February 2026
أوّل تعليق لنتنياهو بعد الضربات على إيران!
28 February 2026
سماع أصوات انفجارات في الجنوب!
28 February 2026
انطلاق صواريخ من إيران... إلى إسرائيل!
28 February 2026
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران!
28 February 2026