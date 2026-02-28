أعلنت "اير فرانس" إلغاء رحلاتها، إلى تل أبيب وبيروت إثر الهجوم على إيران.

وبدورها أعلنت لوفتهانزا الألمانية عن إلغاء رحلاتها إلى دبي وبيروت وعُمان.



وأفادت الـLBCI التي "تتابع حركة المطار أنّ طيران بيغاسوس ألغى رحلاته إلى لبنان".