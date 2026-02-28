بعد الضربات على إيران.. سلام: لن نقبل بمغامرات جديدة!
28 February 2026
source: tayyar.org
كتب رئيس الحكومة نواف سلام، عبر حسابه على منصة "إكس": "امام ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة، اعود وأناشد جميع اللبنانيين ان يتحلوا بالحكمة والوطنية واضعين مصلحة لبنان واللبنانيين فوق أي حساب. واكرر أننا لن نقبل ان يُدخل احد البلاد في مغامرات تهدد أمنها ووحدتها".
10 :17
ترامب يعلن: الجيش الأميركي ينفذ عملية ضخمة ومستمرة في إيران! تتمة
-
10 :15
أصوات انفجارات تسمع في جنوب لبنان ناجمة عن صواريخ اعتراضية
-
10 :12
الجيش الإسرائيلي: رصدنا قبل وقت قصير إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل
-
10 :09
إطلاق رشقة صواريخ باليستية من إيران نحو إسرائيل
-
10 :07
التفزيون الإيراني: إيران تستعد للثأر ولرد ساحق على الكيان الإسرائيلي
-
10 :06
مسؤول أميركي للجزيرة: هجمات القوات الأميركية تقتصر حتى اللحظة على أهداف داخل إيران
-
