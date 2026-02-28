أفادت المنار أن الحصيلة النهائية للغارات التي شنها الطيران الحربي المعادي صباح اليوم بلغت 8 غارات 5 منها استهدفت محيط القاطراني في البقاعالغربي وغارتان استهدفت وادي برغز وغارة استهدفت مرتفعات سجد في اقليم التفاح.