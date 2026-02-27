نائبة تتقدم بمراجعة طعن لإبطال مرسوم اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
27 February 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
اعلنت النّائبة بولا يعقوبيان "أنّني تقدّمتُ بواسطة وكيلي المحامي نجيب فرحات، بمراجعة طعن أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال المرسوم رقم 2026/2108 المتعلّق باتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وقبرص، لصدوره عن سلطة غير مختصّة وتجاوزِه الأصول الدّستوريّة، إذ لم تُعرض الاتفاقيّة على مجلس النّواب، ولم تَنل موافقته وفق ما تنصّ عليه المادّة 52 من الدّستور".
21 :58
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق عدد من مناطق السلسلة الغربية في البقاع
21 :48
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن تتمة
21 :44
الخطوط الجوية التركية: الادعاءات المتداولة بشأن إلغاء الرحلات الجوية إلى إيران غير صحيحة ورحلاتنا المُسيّرة باتجاه إيران خلال النهار مستمرة
21 :42
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي تتمة
21 :32
السيد: " فماذا بعد؟ .." تتمة
21 :29
الخارجية العمانية: المفاوضات بين واشنطن وطهران حققت تقدمًا رئيسيًا ومهمًا وغير مسبوق
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
الحجار تلقى دعوة للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش: نعوّل على نجاحه لتعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها وحفظ الاستقرار
شو الوضع؟ حبس أنفاس وبث أجواء سلبية عن مفاوضات جنيف... ولبنان يتابع التحضيرات لمؤتمر باريس
بالفيديو: "داهية" من لبنان.. ما قصته؟!
خاص - جلسة نيابية في آذار.. الانتخابات بين تسوية التأجيل والتعديل
العماد هيكل استقبل السفير الفرنسي...وهذا ما تسلمه قائد الجيش!
بالفيديو: العميل " الرخيص "!
نقابة الفنادق بحثت مع وزيرة السياحة في حماية القطاع من المنافسة غير المشروعة للـ”Airbnb”
"سنواجه".. إعلامي لبناني شهير يلجئ إلى القضاء!
خاص - تنظيم سياسي حسم خياره: القديم على قدمه!
السيّد: الحدّ الأدنى مات...
الرئيس سلام التقى وزير الاقتصاد: لتكثيف جولات المراقبة
مناقصتان عموميتان في مصلحة تسجيل السيارات والآليات
بالفيديو: حادث "مروع"... والمواطنون عالقون!
كواليس - فيليب جبر بدلًا من جو صدي؟
شاحنات مشبوهة... في مرفأ بيروت!
كواليس - السفير والاستحقاق: شأنكم لا شأننا!
توقيف سوري أطلق النار على خلفية أفضلية مرور في بئر حسن
-
27 February 2026
لجنة الشباب والرياضة بحثت في آليات تنظيم قطاع الطيران الشراعي
-
27 February 2026
السيد: " فماذا بعد؟ .."
-
27 February 2026
إيران تحضّ أفغانستان وباكستان على الامتناع عن خطوات تصعيدية
-
27 February 2026
ضربة على إيران وأخرى موازية على " الحزب "؟!
-
27 February 2026
" مليار مشروط ".. وما علاقة " الحزب "؟
-
27 February 2026
بالصورة: أميركا ترفع عقوبات عن مواطنٍ لبنانيّ.. من هو؟
-
27 February 2026
لقاء جامع في طرابلس عن "لقاء الأخوة في زمن الصوم" وباسيل: الدولة القوية العادلة تقود إلى جماعات مطمئنة
-
27 February 2026
بالفيديو: نجم لبناني شهير ينفعل.. وينسحب!
-
27 February 2026
في محلة بئر حسن وعلى خلفية أفضلية مرور أطلق النار وفرّ إلى جهة مجهولة
-
27 February 2026