اعلنت النّائبة ​بولا يعقوبيان​ "أنّني تقدّمتُ بواسطة وكيلي المحامي نجيب فرحات، بمراجعة طعن أمام ​مجلس شورى الدولة​، لإبطال المرسوم رقم 2026/2108 المتعلّق باتفاق ترسيم الحدود البحريّة بين ​لبنان​ و​قبرص​، لصدوره عن سلطة غير مختصّة وتجاوزِه الأصول الدّستوريّة، إذ لم تُعرض الاتفاقيّة على مجلس النّواب، ولم تَنل موافقته وفق ما تنصّ عليه المادّة 52 من الدّستور".

