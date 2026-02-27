خاص tayyar.org



تتداول أوساط سياسية معلومات عن احتمال طرح اسم فيليب جبر كبديل لجو صدي في وزارة الطاقة.

وكانت العلاقة بين في جبر وحزب القوات اللبنانية شهدت فتورًا نتيجة عدم دعم القوات لجبر في سعيه إلى تبوؤ حاكمية مصرف لبنان.

وتشير الأوساط إلى أنّ اسم جبر بدأ يُطرح في الكواليس كخيار محتمل في حال اتجهت الأمور إلى تعديل وزاري أو إعادة توزيع للحقائب، وكتعويض قواتي لجبر.

يُذكر أنّ جبر يُعد من أبرز الداعمين لمهرجانات الأرز.