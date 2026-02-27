أفادت معلومات "الجديد" أن مديرية الجمارك أوقفت عددًا من الشاحنات منذ عدة أيام، وطالبت بنقلها إلى مرفأ بيروت إثر الاشتباه في حمولتها.

وقد تبيّن بعد معاينة عدد منها عند وصولها إلى المرفأ، أن البضاعة التي كانت بداخلها استبدلت بأكياس من البصل، ولم يصل من الشاحنات فعليًّا سوى لوحاتها.