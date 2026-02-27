weather logo
Tayyar Article

التحكم المروري: طريق حراجل حتى فاريا سالكة أمام كل المركبات ومنها باتجاه كفردبيان للمركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية

  • 27 February 2026
  • 3 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

