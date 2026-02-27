الأنباء الإلكترونية -

لبنان، بحكم موقعه الجيوسياسي وتركيبته الداخلية، ليس بعيداً عن الارتدادات، حيث يسود القلق من احتمال تدخل غير محسوب لـ”حزب الله” في حال اندلاع مواجهة كبرى، رغم ما نقله مسؤول في حزب الله، لجهة عدم تطبيقه منطق الإسناد في المواجهات الإيرانية الأميركية، إلا إذا كان استهداف لمرشد الجمهورية السيد علي خامنئي.

ومن هنا تكتسب مواقف رئيس الحكومة نواف سلام أهمية خاصة، ولا سيما في إطلالته عبر “تلفزيون لبنان” في الذكرى الأولى لنيل حكومته الثقة.سلام شدّد على المضي قدماً في تنفيذ خطة الجيش في شمال الليطاني، بعد إنجازه المرحلة الأولى جنوب الليطاني، بهدف حماية لبنان وبسط سلطة الدولة وفق البيان الوزاري واتفاق الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية. كما أكد أن الاستقرار الأمني يشكل أولوية مطلقة في ظل العواصف الإقليمية.

وأعرب عن أمله في “أن يتحلى حزب الله بالعقلانية والحكمة والوطنية التي تمنع أي أحد من جرّ لبنان إلى مغامرات جديدة، في وقت ما زلنا نخرج من نتائج حرب إسناد غزة التي لم تنفعها بشيء، ونحن بغنى عن خيارات كهذه لا يمكننا تحمل أكلافها”.

