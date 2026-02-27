لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة!
27 February 2026
لبنان، بحكم موقعه الجيوسياسي وتركيبته الداخلية، ليس بعيداً عن الارتدادات، حيث يسود القلق من احتمال تدخل غير محسوب لـ”حزب الله” في حال اندلاع مواجهة كبرى، رغم ما نقله مسؤول في حزب الله، لجهة عدم تطبيقه منطق الإسناد في المواجهات الإيرانية الأميركية، إلا إذا كان استهداف لمرشد الجمهورية السيد علي خامنئي.
ومن هنا تكتسب مواقف رئيس الحكومة نواف سلام أهمية خاصة، ولا سيما في إطلالته عبر “تلفزيون لبنان” في الذكرى الأولى لنيل حكومته الثقة.سلام شدّد على المضي قدماً في تنفيذ خطة الجيش في شمال الليطاني، بعد إنجازه المرحلة الأولى جنوب الليطاني، بهدف حماية لبنان وبسط سلطة الدولة وفق البيان الوزاري واتفاق الطائف الذي ينص على بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية. كما أكد أن الاستقرار الأمني يشكل أولوية مطلقة في ظل العواصف الإقليمية.
وأعرب عن أمله في “أن يتحلى حزب الله بالعقلانية والحكمة والوطنية التي تمنع أي أحد من جرّ لبنان إلى مغامرات جديدة، في وقت ما زلنا نخرج من نتائج حرب إسناد غزة التي لم تنفعها بشيء، ونحن بغنى عن خيارات كهذه لا يمكننا تحمل أكلافها”.
08 :05
معلومات تحذّر الدولة من عملية عسكرية إسرائيلية ضدّ لبنان!
07 :56
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب!
07 :54
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
07 :46
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
07 :28
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
07 :24
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرس المفتوحة"!
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
الجمهورية: سلام استفز عين التينة...
الجمهورية: موقف «الحزب» بعدم التدخّل العسكري... نقطة تحوّل بالغة الأهمية
البناء: مصادر عسكرية: الغارات الإسرائيلية على لبنان تأتي في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
معلومات تحذّر الدولة من عملية عسكرية إسرائيلية ضدّ لبنان!
27 February 2026
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب!
27 February 2026
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
27 February 2026
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
27 February 2026
الجمهورية: سلام استفز عين التينة...
27 February 2026
الجمهورية: موقف «الحزب» بعدم التدخّل العسكري... نقطة تحوّل بالغة الأهمية
27 February 2026
البناء: مصادر عسكرية: الغارات الإسرائيلية على لبنان تأتي في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"
27 February 2026
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
27 February 2026
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
27 February 2026
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
27 February 2026