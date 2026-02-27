البناء: مصادر عسكرية: الغارات الإسرائيلية على لبنان تأتي في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف "الحزب"
-
27 February 2026
-
7 secs ago
-
-
source: البناء
-
بعض ما جاء في مانشيت البناء:شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جوية واسعة بلغت 25 غارة استهدفت مناطق جردية واسعة في البقاع.
ووضعت مصادر عسكرية وسياسية الغارات الإسرائيلية بالتزامن مع انعقاد جولة المفاوضات الأميركية – الإيرانية، في إطار الضغط التفاوضي على إيران عبر استهداف حزب الله في لبنان، ورسالة إسرائيلية للمفاوضين الأميركيين في جنيف بعدم تجاهل ملف النفوذ الإيراني في المنطقة ودعم التنظيمات المسلحة فيها وعلى رأسهم حزب الله وحركة حماس، ولاحظت المصادر تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً لافتاً منذ الإعلان عن بدء المفاوضات الأميركية – الإيرانية. ولفتت المصادر لـ»البناء» الى أنّ استمرار الحرب الإسرائيلية على لبنان مرتبط بنتائج المفاوضات في فيينا لكن لا يعني الوصول إلى اتفاق نووي أميركي – إيراني توقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد لبنان والانسحاب من النقاط المحتلة، لكن الاتفاق الأميركي – الإيراني سيُسهّل التفاوض على ملفات المنطقة وكل ما يتعلّق بأمن «إسرائيل» ومصالحها في المنطقة ومن ضمنها الوضع على الحدود الجنوبيّة مع فلسطين المحتلة.
-
Just in
-
07 :56
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب! تتمة
-
07 :54
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
-
07 :51
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة! تتمة
-
07 :46
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية! تتمة
-
07 :28
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
-
07 :24
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
-
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
-
نداء الوطن: المستقرضات من تقاليدنا التي أصبحت على حدود النسيان
-
الأنباء الكويتية: قيادة الجيش اتخذت قرارا بالتصدي للتوغل البري الإسرائيلي المتكرر
-
الأنباء الكويتية: دبلوماسي عربي: ما قام به الجيش اللبناني جنوب الليطاني كان جيدا
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 27 شباط 2026
-
الأخبار: محاكاة لتصويت 2022: تأثير المغتربين على ستة مقاعد فقط
-
الأخبار: مؤتمر للسلام مع اسرائيل في بيروت!
-
أبو نجم: لقاء طرابلس ومعاني خطاب باسيل هما الصورة الحقيقية للتيار الوطني الحر
-
عراقجي: مفاوضات اليوم مع واشنطن كانت "الأطول والأكثر جدية"
-
التيار الوطني الحر… الطعن الوحيد في معركة القضاء (جومانا سليلاتي)
-
ما حقيقة وضع خطة طوارئ في مطار بيروت؟
-
هل وافق مجلس شورى الدولة على إلغاء ضريبة البنزين؟
-
السجال الإنتخابي حول الدائرة 16 يتصاعد... خليل لسلام: يفترض أن تكون أكثر حرصاً على احترام النصوص!
-
شو الوضع؟ مفاوضات جنيف قيد المتابعة وإسرائيل تهاجم البقاع... عون وسلام يدعوان المجلس لعقد استثنائي و"التيار" طلب مناقشة الحكومة وخاصة حول قانون الإنتخاب
-
توقيف أحد المتورطين في عملية خطف!
-
إخلاء مبنيين في بخعون ـ الضنية معرضين لخطر السقوط
-
-
Just in
-
07 :56
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب! تتمة
-
07 :54
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة حاليًا أمام كل المركبات باستثناء الشاحنات
-
07 :51
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة! تتمة
-
07 :46
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية! تتمة
-
07 :28
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 11 جريحا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
-
07 :24
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
العودة إلى "نقطة الصفر"... تحذير بشأن الرواتب!
-
-
-
27 February 2026
-
لبنان في هاجس الانزلاق إلى المواجهة!
-
-
-
27 February 2026
-
ترامب يتسلّح بالصواريخ الإيرانية!
-
-
-
27 February 2026
-
انفجارات تهز هذه الدولة... وإعلان لـ"الحرب المفتوحة"!
-
-
27 February 2026
-
الجمهورية: سلام استفز عين التينة...
-
-
-
27 February 2026
-
الجمهورية: موقف «الحزب» بعدم التدخّل العسكري... نقطة تحوّل بالغة الأهمية
-
-
-
27 February 2026
-
البناء: مصادر نيابية: لماذا لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة تستنكر تصريحات رجي؟
-
-
-
27 February 2026
-
اللواء: وزير الداخلية: ارتفع احتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها
-
-
-
27 February 2026
-
الأنباء الكويتية: حماسة النواب المطالبين بالتمديد من أولئك الذين يدركون سلفا استحالة عودتهم إلى البرلمان
-
-
-
27 February 2026
-
بقرادوني لـ"الديار": الإنتخابات ستُجرى في موعدها
-
-
-
27 February 2026